Поліція зі стріляниною затримала "мінера" моста Метро в Києві

Тимур Григоренко Кримінал 15:29, 1.06.2020 Оновлено: 16:30, 1.06.2020

У Києві поліція затримала "мінера", який погрожував підірвати міст Метро.

Як повідомив кореспондент OBOZREVATEL, під час затримання були чутні постріли.

Пізніше в патрульній поліції столиці підтвердили, що затримання відбулося о 15:20 в понеділок, 1 червня.

Нагадаємо, що в Києві невідомий чоловік із пакетом, з якого тягся провід до пульта в руці, заявив про намір підірвати міст Метро. Поліція оточила споруду та ввела спецоперацію "Грім".

Як повідомляв OBOZREVATEL, через мінування проїзд по мосту Метро закрили: червону лінію обмежили в русі.

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