Поліція затримала чоловіка, який 2 квітня напав на знімальну групу телеканалу ZIK, підконтрольного лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку, у Гідропарку в Києві.

Сам інцидент трапився під час зйомки сюжету про дотримання правил карантину на спортивних майданчиках. Про це написала пресслужба поліції Києва на своєму сайті (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, чоловік перешкоджав роботі журналістів, шарпав техніку, штовхав оператора та висловлювався нецензурною лайкою. Поліцейським вдалося оперативно встановити підозрюваного.

Поліція затримала нападника на журналістів телеканалу ZIK у Києві

Підозрюваний – житель Броварів, 1965 року народження. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п‘яти років позбавлення волі.

Поліція затримала нападника на журналістів телеканалу ZIK у Києві

Загалом кримінальні провадження було розпочато за фактами нападів на знімальні групи двох телеканалів – "Еспрессо.ТВ" та ZIK.

Поліція затримала нападника на журналістів телеканалу ZIK у Києві Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Гідропарку Києва люди спортивної статури накинулися на знімальну групу телеканалу ZIK, підконтрольного лідеру ОПЗЖ.

У районі Гідропарку скоїли ще один напад на журналістів – жертвою агресії стала знімальна група "Еспрессо.ТВ".

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