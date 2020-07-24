Поліція відреагувала на чутки про вибухівку в згорілому будинку Шабуніна

У поліції Київщини спростували заяви про нібито знайдення залишків від вибухового пристрою біля будинку активіста Віталія Шабуніна в селі Гнідин на Бориспільщині, який згорів 23 липня.

Правоохоронці стверджують, що відповідна інформація, яку поширюють деякі ЗМІ, не відповідає дійсності. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Зазначається, що додатковий огляд на місці пожежі проводили вибухотехніки, криміналістична лабораторія поліції Київщини, лабораторія НДЕКЦ МВС, а також експерти пожежно-технічної служби ДСНС.

У результаті було вилучено пожежне сміття, сліди біологічного походження та інші речові докази. Все це направили на проведення відповідних експертиз до НДЕКЦ МВС України. Тож тільки за результатами висновків експертиз, підкреслюють правоохоронці, буде встановлено, як саме трапилася займання будинку.

Згорілий будинок Шабуініна

"Фахівці-експерти не виявили на місці пожежі будь-яких рештків вибухових предметів. Інформація про їхню наявність на місці події, яка поширюється у ЗМІ, не відповідає дійсності", – йдеться у повідомленні.

Також, додали в поліції Київщини, наявність вибухівки на місці згорілого дому Шабуніних у Гнідині, не підтверджується і показами свідків, очевидців та іншими доказами.

Правоохоронці нагадали, що розповсюдження недостовірної інформації у ЗМІ може зашкодити розслідуванню кримінального провадження. Журналістів попросили поширювати інформацію винятково з офіційних джерел.

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