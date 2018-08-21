Поліція відпустила мажора, який влаштував масове ДТП в Києві: відбулися зіткнення з натовпом

У Києві на Дніпровській набережній, де увечері 20 серпня водій на великій швидкості влетів у припарковані автомобілі, сталася сутичка між очевидцями і поліцейськими.

За інформацією dtp.kiev.ua, винуватець ДТП, водій чорної BMW, мав при собі травматичний пістолет, яким всім погрожував, покинув місце події. Це обурило очевидців аварії.

"У головного підозрюваного при собі був травматичний пістолет, яким він погрожував усім навколо. Дані зі слів очевидців:" Приїхав автомобіль з номерами 7777 швидко забрали всі особисті речі з BMW ", - йдеться в повідомленні.

Свідки розповіли, що в автомобілі їхали "мажори".

"Патрульні під час своїх тривалих розглядів заарештували кілька очевидців. Одного за те, що він торкнувся патрульну машину, другого - за образи в сторону представника нацполіціі. Все тривало близько двох годин. Зібралося більше сотні людей, які вимагали огляду на алкоголь. Кілька разів виникла бійка між патрульними і громадянами ", - повідомила свідок того, що відбувається Юлія.

Як повідомляв OBOZREVATEL , три авто, які постраждали від зіткнення, були припарковані в забороненому місці, тоді як водій BMW, як видно на відео, намагався здійснити обгін по правій стороні, порушуючи ПДР.