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Поліція відпустила мажора, який влаштував масове ДТП в Києві: відбулися зіткнення з натовпом

9.7тЧитати новину російською

У Києві на Дніпровській набережній, де увечері 20 серпня водій на великій швидкості влетів у припарковані автомобілі, сталася сутичка між очевидцями і поліцейськими.

За інформацією dtp.kiev.ua, винуватець ДТП, водій чорної BMW, мав при собі травматичний пістолет, яким всім погрожував, покинув місце події. Це обурило очевидців аварії.

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"У головного підозрюваного при собі був травматичний пістолет, яким він погрожував усім навколо. Дані зі слів очевидців:" Приїхав автомобіль з номерами 7777 швидко забрали всі особисті речі з BMW ", - йдеться в повідомленні.

Свідки розповіли, що в автомобілі їхали "мажори".

"Патрульні під час своїх тривалих розглядів заарештували кілька очевидців. Одного за те, що він торкнувся патрульну машину, другого - за образи в сторону представника нацполіціі. Все тривало близько двох годин. Зібралося більше сотні людей, які вимагали огляду на алкоголь. Кілька разів виникла бійка між патрульними і громадянами ", - повідомила свідок того, що відбувається Юлія.

Як повідомляв OBOZREVATEL , три авто, які постраждали від зіткнення, були припарковані в забороненому місці, тоді як водій BMW, як видно на відео, намагався здійснити обгін по правій стороні, порушуючи ПДР.

Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
ДТП
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Викторна Татьяна
Викторна Татьяна
У когo гипертoния - срочнo чиcтитe соcyды! Это нaвсeгда сбивает дaвлeние дo 120/80 зa 1 курс http://likar.forumsua.com
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