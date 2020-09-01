Поліція упіймала чоловіка з гранатою біля Офісу президента

Правоохоронці 1 вересня затримали біля Офісу президента України чоловіка з гранатою.

Вибухонебезпечний предмет вилучено, його направлять на експертизу, повідомляється на сторінці поліції Києва у Facebook.

"Для з'ясування обставин поліцейські доставили громадянина в Печерське управління поліції. У нього вилучили предмет, схожий на гранату, який відправлять на експертні дослідження", – уточнили правоохоронці.

Зазначається, що чоловік здався патрулю підозрілим. Його зупинили для перевірки, під час якої і виявили гранату.

Йдеться про громадянина 1966 року народження. Інших подробиць про нього поки невідомо.

Інцидент зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про правову кваліфікацію.

Facebook поліції Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 1 вересня біля будівлі Офісу президента України в Києві було виявлено гранату. Поліція повністю перекривала прохід по вулиці Банковій.