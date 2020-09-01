Поліція упіймала чоловіка з гранатою біля Офісу президента

Поліція підтвердила наявність гранати біля ОП.
Правоохоронці 1 вересня затримали біля Офісу президента України чоловіка з гранатою.
Вибухонебезпечний предмет вилучено, його направлять на експертизу, повідомляється на сторінці поліції Києва у Facebook.
"Для з'ясування обставин поліцейські доставили громадянина в Печерське управління поліції. У нього вилучили предмет, схожий на гранату, який відправлять на експертні дослідження", – уточнили правоохоронці.
Зазначається, що чоловік здався патрулю підозрілим. Його зупинили для перевірки, під час якої і виявили гранату.
Йдеться про громадянина 1966 року народження. Інших подробиць про нього поки невідомо.
Інцидент зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про правову кваліфікацію.
Facebook поліції Києва
Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 1 вересня біля будівлі Офісу президента України в Києві було виявлено гранату. Поліція повністю перекривала прохід по вулиці Банковій.
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