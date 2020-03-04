Поліцейські затримали молодого хлопця, який зі зброєю вривався до відділень пошти, погрожував працівникам, забирав з каси гроші та втікав. Зокрема, у Києві він зробив це двічі.

Юнака спіймали в Одесі. Про це повідомила пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, востаннє він увірвався до поштового відділення на бульварі Ярослава Гашека в Києві. Хлопець у масці почав погрожувати персоналу та забрав понад 20 тисяч гривень, а після цього втік.

Поліція спіймала хлопця, який із пістолетом нападав на відділення пошти в Києві

Поліцейські встановили особу підозрюваного та затримали його в Одесі. Жителю Харківщини лише 22 роки, з яких чотири він вже перебував у місцях позбавлення волі за аналогічні злочини. Молодик звільнився лише кілька місяців тому але вже скоїв два напади у Києві.

Поліція спіймала хлопця, який із пістолетом нападав на відділення пошти в Києві

Поліція спіймала хлопця, який із пістолетом нападав на відділення пошти в Києві

За словами правоохоронців, є інформація, що він причетний до схожих злочинів у Харкові, Дніпрі, Одесі та Миколаєві. Було встановлено, що юнак зберігав речі, які використовував для нападів, у камері схову на залізничному вокзалі Одеси. Під час обшуку поліцейські виявили та вилучили звідти пістолет, маски, а також одяг. Усе це спрямували на експертизу.

Хлопцю вже повідомили про підозру у скоєні злочину, передбаченого частиною третьою статті 187 Кримінального кодексу України (Розбій). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі узгодили з процесуальними керівниками клопотання про обрання нападнику запобіжного заходу.

Поліція спіймала хлопця, який із пістолетом нападав на відділення пошти в Києві

Поліція спіймала хлопця, який із пістолетом нападав на відділення пошти в Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 26 лютого відбулося пограбування у відділенні "Нової пошти" на вулиці Ярослава Гашека, 8-а.

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