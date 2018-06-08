УкрEngРус
Реєстрація
LadyCity

Поліція розкрила масштабну аферу з автономерами в Києві

1.9тЧитати новину російською

У Києві затримали 22-річного чоловіка, який крав номерні знаки автомобілів.

Він пропонував повернути їх власникам за винагороду, повідомили в прес-службі Національної поліції Києва на офіційному сайті.

Зловмисника виявили під час проведення оперативно-розшукових заходів, а під час обшуку знайшли "цікаву записку".

Поліція м.Києва

Новини
Що за птах? У Криму засвітилося авто з номерами Верховної Ради

"На папері були вказані державні номери транспортних засобів та адреси. Згодом ми дізналися, що зловмисник таким чином позначив для себе місця, де сховав викрадені номери", - розповів начальник Святошинського управління поліції Володимир Ткаченко.

Злочинцем виявився 22-річний уродженець Рівного, який раніше притягувався до відповідальності за майнові злочини та зберігання наркотиків. На час слідства його відпустили під особисте зобов'язання. Поліція збирає докази про його протиправну діяльність. Чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Поліція м.Києва

Поліція м.Києва

Поліція м.Києва

Повідомляється також, що зловмисник орудував в одному кварталі між проспектом Перемоги та вулицею Ушакова.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві "засвітився" відомий "злодій в законі".

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
3
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги