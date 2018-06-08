Поліція розкрила масштабну аферу з автономерами в Києві

У Києві затримали 22-річного чоловіка, який крав номерні знаки автомобілів.

Він пропонував повернути їх власникам за винагороду, повідомили в прес-службі Національної поліції Києва на офіційному сайті.

Зловмисника виявили під час проведення оперативно-розшукових заходів, а під час обшуку знайшли "цікаву записку".

Поліція м.Києва

"На папері були вказані державні номери транспортних засобів та адреси. Згодом ми дізналися, що зловмисник таким чином позначив для себе місця, де сховав викрадені номери", - розповів начальник Святошинського управління поліції Володимир Ткаченко.

Злочинцем виявився 22-річний уродженець Рівного, який раніше притягувався до відповідальності за майнові злочини та зберігання наркотиків. На час слідства його відпустили під особисте зобов'язання. Поліція збирає докази про його протиправну діяльність. Чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Поліція м.Києва

Поліція м.Києва

Поліція м.Києва

Повідомляється також, що зловмисник орудував в одному кварталі між проспектом Перемоги та вулицею Ушакова.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві "засвітився" відомий "злодій в законі".