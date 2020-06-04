Поліція провела обшуки у фігурантів перестрілки в Броварах: вилучені ножі та пістолети
У четвер, 4 червня, поліція провела санкціоновані обшуки в учасників перестрілки в Броварах.
Під час обшуку було вилучено рушниці, пістолети, патрони, ножі, амуніція для особистого захисту і "чорнові" записи, повідомляє пресслужба МВС.
В обшуках брали участь співробітники Управління стратегічних розслідувань в Київській області Нацполіціі, Броварського відділу поліції, Броварський місцевої прокуратури за участю підрозділу поліції особливого призначення.
На даний момент тривають заходи для затримання всіх учасників, які брали участь в перестрілці в Броварах.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Броварах Київської області 29 травня група озброєних людей розстріляла маршрутку прямо у дворі. Прибулі на місце поліцейські влаштували перестрілку з нападниками.
Причиною стрілянини був конфлікт між вінницькими та Броварському підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, коментуючи стрілянину між перевізниками в Броварах, заявив, що це відгомін корупції, який потрібно "лікувати".
Раніше суд обрав запобіжний захід 20 фігурантам.
За словами правоохоронців, вони встановили особи близько 40 підозрюваних. А заступник голови міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що участь у сутичках брали понад 60 "тітушек".