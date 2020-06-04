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4 червня • оновлено в 16:27
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Поліція провела обшуки у фігурантів перестрілки в Броварах: вилучені ножі та пістолети

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У четвер, 4 червня, поліція провела санкціоновані обшуки в учасників перестрілки в Броварах.

Під час обшуку було вилучено рушниці, пістолети, патрони, ножі, амуніція для особистого захисту і "чорнові" записи, повідомляє пресслужба МВС.

Обшуки в учасників перестрілки в Броварах

Обшуки в учасників перестрілки в Броварах

В обшуках брали участь співробітники Управління стратегічних розслідувань в Київській області Нацполіціі, Броварського відділу поліції, Броварський місцевої прокуратури за участю підрозділу поліції особливого призначення.

На даний момент тривають заходи для затримання всіх учасників, які брали участь в перестрілці в Броварах.

Обшуки в учасників перестрілки в Броварах

Обшуки в учасників перестрілки в Броварах

Обшуки в учасників перестрілки в Броварах

Обшуки в учасників перестрілки в Броварах

Обшуки в учасників перестрілки в Броварах

Обшуки в учасників перестрілки в Броварах

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Перестрілка у Броварах Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Бровари
Теги
Міністерство внутрішніх справ України Національна поліція України
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