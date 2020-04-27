Загрожує в'язниця: буйному ексчиновнику КМДА повідомили про підозру

Колишньому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Володимиру Слончаку повідомлено про підозру у нападі на патрульного.

Йому загрожує до п'яти років в'язниці, повідомляється на сайті київської поліції.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу ексчиновнику.

"За погодженням із Київською місцевою прокуратурою №9 чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України", – йдеться у повідомленні.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві за незначне порушення ПДР, під час якого ситуація переросла на конфлікт із бійкою, затримали заступника голови КМДА Володимира Слончака.

Слончака забрали в СІЗО, пізніше йому викликали туди швидку допомогу.

За фактом інциденту, який стався з заступником КМДА Володимиром Слончаком, розпочато кримінальне провадження.

Пізніше в мережі опублікували відео конфлікту між Слончаком і правоохоронцями, зняте на поліцейський відеореєстратор. На ньому зафіксовано, як Слончак підвищував голос і використовував лайку в бік поліцейських.

27 квітня мер Києва і голова КМДА Віталій Кличко озвучив своє рішення щодо Слончака – його звільнили з посади.

Слончак звинуватив правоохоронців у перевищенні службових повноважень і заявив, що не нападав на поліцейських.