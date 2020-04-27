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27 квітня • оновлено в 21:38
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Поліція повідомила про підозру ексзаступнику голови КМДА Слончаку

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Колишньому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Володимиру Слончаку повідомлено про підозру у нападі на патрульного.

Йому загрожує до п'яти років в'язниці, повідомляється на сайті київської поліції.

Загрожує в'язниця: буйному ексчиновнику КМДА повідомили про підозру

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу ексчиновнику.

"За погодженням із Київською місцевою прокуратурою №9 чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України", – йдеться у повідомленні.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Юрій Сергієнко
Особа
Володимир Слончак
Місце
Україна Київ
Тег
Національна поліція України
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Марченко Виталий
Марченко Виталий
да кто там кого посадит ))))
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Кияни Кримінал

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