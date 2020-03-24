Лабораторія в Києві приховала позитивні результати на коронавірус: поліція почала розслідування

Поліція відкрила кримінальне провадження про приховування позитивного результату тесту на коронавірус київською приватною клінікою.

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Співробітники клініки не повідомили про це Міністерство охорони здоров'я і Центр громадського здоров'я, повідомляється на сайті МВС.

"В одній з приватних клінік Києва місцевому жителю зробили тест на COVID-19 і після отримання позитивного результату медики не повідомили про це відповідні державні установи. За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження", – зазначили у відомстві.

Кримінальне провадження відкрито за частиною 1 статті 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масового отруєння) КК.

Встановлюються особи, причетні до злочину. Правоохоронці направили запити до КМДА, МОЗ та приватної клініки. Директора останньої викликали на допит.

Раніше повідомлялося, що київська клініка приховала від санітарних служб інформацію щонайменше про чотири позитивні результати тестів на коронавірус. Йдеться про громадян, які недавно відвідували Куршевель.

Нагадаємо, що близько 100 українських високопоставлених політиків і зірок шоу-бізнесу в розпал коронавірусу 8 березня закривали курортний сезон в Куршевелі.

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