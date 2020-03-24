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24 березня • оновлено в 20:10
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Лабораторія в Києві приховала позитивні результати на коронавірус: поліція почала розслідування

1.3т
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Поліція відкрила кримінальне провадження про приховування позитивного результату тесту на коронавірус київською приватною клінікою.

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Співробітники клініки не повідомили про це Міністерство охорони здоров'я і Центр громадського здоров'я, повідомляється на сайті МВС.

Лабораторія в Києві приховала позитивні результати на коронавірус: поліція почала розслідування

"В одній з приватних клінік Києва місцевому жителю зробили тест на COVID-19 і після отримання позитивного результату медики не повідомили про це відповідні державні установи. За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження", – зазначили у відомстві.

Кримінальне провадження відкрито за частиною 1 статті 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масового отруєння) КК.

Встановлюються особи, причетні до злочину. Правоохоронці направили запити до КМДА, МОЗ та приватної клініки. Директора останньої викликали на допит.

Раніше повідомлялося, що київська клініка приховала від санітарних служб інформацію щонайменше про чотири позитивні результати тестів на коронавірус. Йдеться про громадян, які недавно відвідували Куршевель.

Нагадаємо, що близько 100 українських високопоставлених політиків і зірок шоу-бізнесу в розпал коронавірусу 8 березня закривали курортний сезон в Куршевелі.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
Національна поліція України Міністерство внутрішніх справ України
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Гоша Злой
Гоша Злой
привет пальчевскому... что-то его стало намного меньше в ящике... и за это спасибо...
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Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
пристрелити всіх, хто був тоді в куршавелі.
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