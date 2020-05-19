Поліція перевірила клуби Києва, які "забили" на карантин: що вирішила

У Києві поліцейські склали три адміністративні протоколи через роботу нічних клубів без дозволу під час карантину, введеного через COVID-19.

Про це написала пресслужба поліції Києва на своєму сайті. Зазначається, що 18 травня під час моніторингу інтернету було виявлено данні про роботу таких закладів у місті, незважаючи на обмеження.

"У результаті перевірки та відпрацювання цієї інформації столичні поліцейські на посадових осіб цих закладів склали три протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення у Печерському та Шевченківському районах Києва", – йдеться у повідомленні.

Поліція перевірила клуби Києва, які "забили" на карантин. Ілюстрація

За словами правоохоронців, у разі доведення провини, вказаним особам загрожує покарання у вигляді штрафу від 34 до 170 тисяч гривень.

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