Вбивство дитини під Києвом: що відомо про підозрюваних поліцейських

Одним з підозрюваних у вбивстві 5-річної дитини під Києвом є раніше звільнений з правоохоронних органів поліцейський Іван Приходько.

Спочатку він був дорожнім патрульним, після цього – водієм в секторі матеріального забезпечення Голосіївського районного МВС, потім знову повернувся в ДАІ. У 2015 призначений командиром відділення взводу в столичній поліції, але звільнений через рік, повідомляє Telegram-канал The Newsroom.

"Але вже на наступний день його відновили рішенням Окружного адмінсуду Києва. Він повернувся працювати патрульним у Київську область", – уточнили в соцмережі.

Уточнюється, що у Приходька дві освіти: в Київському індустріальному технікумі та Переяслав-Хмельницькому педагогічному університет.

Другий підозрюваний у вбивстві дитини, старший сержант Володимир Петровець, має освіту водія-пасічника. Був інспектором ДАІ з 1999 року, а в 2005 працював у спецпідрозділі "Кобра", після цього знову повернувся в дорожній патруль.

Був звільнений у 2015 році після реформи МВС, але потім його призначили командиром відділення роти спеціального призначення #1 в Києві. З 2017 повернувся патрулювати дороги в складі поліцейського взводу №5. З 2018 працював в превентивному секторі водної поліції Переяслав-Хмельницького.

З 31 травня обидва правоохоронці перебувають під підозрою у стрільбі, в результаті якої був смертельно поранений 5-річний Кирило.

Загиблий малюк Facebook Тетяни Тлявовой

Як писав OBOZREVATEL, лікарі боролися за життя 5-річного Кирила з 31 травня. У цей день під час прогулянки біля свого будинку в Переяслав-Хмельницькому дитина отримала раптове поранення в голову. Підозрюваними у стрілянині назвали поліцейських, які в позаслужбовий час стріляли по банках.

Пізніше з'ясувалося, що вони були п'яними. Спершу працівники поліції стверджували, що хлопчик з необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, коли гуляв біля будинку разом з трьома іншими дітьми.

Незабаром вони зізналися, що розважалися у нетверезому стані і випадково потрапили в дитини. Хлопчик був госпіталізований в реанімацію, а під час обшуків у підозрюваних вдома знайшли склад зброї.

3 червня маленький Кирюша помер, не приходячи до тями. Лікарі видалили йому половину черепа, але так і не змогли дістати кулю з мозку.

Після новини про смерть дитини під будівлею МВС зібрався мітинг, на якому вимагали відставки глави відомства Арсена Авакова. Глава Нацполіціі в Київській області Дмитро Ценов подав у відставку.

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