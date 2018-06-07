Зламали хребці: побитий школяр розповів про булінг в престижному ліцеї Києва

Побитий у престижному київському ліцеї податкової та рекламної справи 12-річний Максим Черников розповів, що однокласники постійно знущаються один з ругом.

Як сказано в матеріалі "Радіо Свобода" , постраждалий хлопчик вже 5 місяців не встає з ліжка.

В престижний ліцей Максим перейшов зі звичайної київської школи в минулому році.

За його словами, на нього напали двоє однокласників під час перерви. Хлопчик уточнив, що його били по голові, по плечу.

"Я намагався захищати голову, але вони постійно потрапляли. Їх було двоє. Один був на голову мене вищий. Другий - по масі. Один сказав дітям, які стояли за мною: "Відійдіть", з усією сили налетів на мене і вдарив. І я полетів на підлогу", - розповів семикласник.

Максим Черников radiosvoboda.org

Він заявляє, що агресію нападники проявляли і до інших дітей, але якби за нього хтось заступився, їх би чекала розплата.

Після бійки хлопчик поскаржився вчителям на гострий біль в спині і грудях, говорив, що не відчуває ніг. Через півтори години за ним приїхала бабуся. Саме вона і викликала онукові "швидку".

Результати МРТ показали, що у Максима перелом двох хребців.

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"У нас в роздягальні постійно билися, кидали речі, розривали їх, лаялися матом", - розповів хлопчик.

Після події в ліцеї провели розслідування. Співробітники та директор отримали дисциплінарне стягнення. Учнів, які побили хлопчика, поставили на внутрішній шкільний облік.

Керівництво ліцею запевняє, що проблем з булінгом у них ніколи не було. А в цій ситуації вони діяли згідно із законом.

У Міносвіти України кажуть, що повноважень втручатися в ситуацію у них немає.

Мама хлопчика Анна Чернікова домоглася порушення кримінальної справи проти нападників.

Вона довела, що випадок з її сином - не єдиний. Жінка хоче захистити права своєї дитини в Європейському суді.

Як повідомлявOBOZREVATEL, в травні в елітному ліцеї побили прийомного сина колишнього посла Росії в Україні.