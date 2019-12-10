Поки кохана за кордоном: у Києві знайшли мертвим іноземного бізнесмена

У Дарницькому районі Києва сталася трагедія. В квартирі на Урлiвськiй виявили іноземця, який звів рахунки з життям.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, 50-річний громадянин Польщі орендував квартиру на Позняках разом iз 24-річною дівчиною.

Перебуваючи за кордоном у короткочасній поїздці, вона занепокоїлася, що чоловік два дні не виходить на зв'язок. Подзвонила господині квартири і попросила зайти перевірити, чи все гаразд.

Коли жінка увійшла, то пережила справжній шок: мертвий чоловік висів на поясі від халата.

Надзвичайна подія сталася 9 грудня в квартирі на Урлiвськiй

Джерело OBOZREVATEL повідомило, що на тілі не було виявлено слідів насильницької смерті. Також стало відомо, що бізнесмен (у нього був свій магазин у Києві) залишив передсмертну записку польською мовою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в квартирі депутата злодії знайшли справжній "скарб". Власник житла не одразу виявив вторгнення і його наслідки.

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