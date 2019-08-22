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"Показував геніталії": в парку Києва затримали педофіла

1.3т Читати матеріал російською

У Києві в парку Партизанської слави затримали чоловіка, який демонстрував геніталії неповнолітнім.

Найменшій постраждалій – 5 років, повідомили на сторінці "Муніципальної варти" в Facebook. Співробітникам саме цієї організації вдалося впіймати зловмисника.

"Муніципали побачили чоловіка, який погрожував оточуючим розбитою пляшкою. З огляду на загрозу життю і здоров'ю людей, порушника затримали без застосування спеціальних засобів і передали в поліцію", – уточнили в організації.

У парку Києва затримали педофіла

У парку Києва затримали педофіла

Facebook "Муніципальна варта"

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Чоловік демонстрував геніталії дітям

Чоловік демонстрував геніталії дітям

Facebook "Муніципальна варта"

У "Муніципальній варті" уточнили, що затриманий місяць тому звільнився з в'язниці, де відбував покарання за крадіжку.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві на вул. Здолбунівської активісти спіймали педофіла, проте покарати його не вдалося. Батько дитини відмовився писати заяву правоохоронцям.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Типичный Кацaп! Сидел в тюрьме, педофил, наверняка голосовал за Партию регионов! Тупая вата!
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