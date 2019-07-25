"Покажу ігри": на Київщині педофіл накинувся на 6-річну дівчинку

У Київській області чоловік здійснював розпусні дії щодо своєї 6-річної родички. Він заманив дитину додому під приводом пропозиції пограти в ігри на телефоні.

Злочин трапився в одному з сіл Васильківського району, повідомили в пресслужбі поліції Київщини.

"Біля будинку її зустрів чоловік і з метою задоволення своїх сексуальних потреб запропонував їй зайти всередину. Мовляв, хотів навчити "переглядати ігри на мобільному телефоні", – уточнили правоохоронці.

Підозрюваний Поліція Київської області

Довірлива дитина не запідозрила лихого наміру і пішла з родичем до будинку. Зловмисник, користуючись тим, що батьків дівчинки не було, здійснював розпусні дії.

Поліція опитала потерпілу та її батьків, також у злочині зізнався сам чоловік. Йому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі до трьох років.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві розшукують педофіла, який намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку в під'їзді багатоповерхового будинку. Зловмисник слідував за дитиною ще на подвір'ї, а потім зайшов за нею до будинку на проспекті Маршала Рокоссовського, 10 а.

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