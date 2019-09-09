Показав "фак" через прохання: у Києві у маршрутці трапився гучний скандал

У Києві водій маршрутки №401 (Залізничний вокзал "Південний" – вул. Чорнобильська) втрапив у гучний скандал. Його звинуватили у тому, що він не реагував на прохання пасажира знизити гучність музики. А його друг відверто нахамив чоловіку.

Про це повідомив киянин, журналіст Богдан Миколайчук на своїй сторінці у Facebook. Він опублікував фото автобуса та водія (щоб подивитись, доскрольте до кінця сторінки).

"Зранку їхав у 401 маршрутці (номер машини АА 0253 РК перевізника ПП Універсал Транс), музло рубало на всю. Попросив зробити тихіше, а маршрутник знизив звук, може, на 1-2%. Попросив ще раз і отримав: "Не подобається, вийди", – написав Миколайчук.

У Києві у маршрутці трапився гучний скандал Facebook Богдана Миколайчука

За його словами, біля водія сидів його друг, який запропонував чоловіку одягнути навушники, адже це "не його приватний транспорт".

"Біля маршрутника сидів його бидло-друган, який запропонував мені вдягнути навушники, якщо музика не подобається, бо це не мій приватний транспорт, а, увага, громадський. Сварка нічого не дала, я його сфоткав, після чого він показав мені "фак", – наголосив журналіст.

Він додав, що вже звернувся до перевізника і КМДА, де повідомили, що будуть вирішувати проблему.

Водій не реагував на прохання пасажира Facebook Богдана Миколайчука

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві водії маршруток уже неодноразово втрапляли у скандали. Наприклад, маршрутник автобуса №455 (Виноградар – Севастопольська площа) під час поїздки ремонтував автобус за допомогою цегли.

Пізніше водій маршрутки №825 Київ-Боярка жорстоко побив пасажира за те, що той попросив у нього здачу. У чоловіка важкі травми і має бути дорога операція.

Також у Києві спалахнув скандал через водія маршрутки №401 (вул. Чорнобильська – залізничний вокзал "Південний"). Чоловік передав жінці з маленькою дитиною здачу зі 100 гривень, але гроші привласнив хтось із пасажирів.

А нещодавно маршрутник відмовився перевозити ветерана АТО, не пояснивши навіть причини.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!