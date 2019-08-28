"Поїздка обійшлася в $1000": у Києві Uber потрапив у новий скандал

У Києві таксі Uber потрапило в новий скандал. Мешканка міста поскаржилася, що нібито забула в автомобілі цінні орендовані речі, але служба не змогла нічим допомогти, а через деякий час водій повідомив, що нічого не знайшов.

Про це киянка Олена Самойленко написала на своїй сторінці у Facebook. Вона взяла в фотопрокаті техніку для зйомки й викликала таксі.

"Сьогодні поїздка в таксі Uber коштувала мені тисячу доларів. Вийшла з прокату із валізою в руках. Автомобіль уже був на місці... Я сіла в нього з валізою і рюкзаком... В кінці поїздки неуважно вийшла з авто без валізи з орендованою технікою", – розповіла жінка.

У Києві Uber потрапив у новий скандал

Вона написала, що помітила це "через хвилину", але авто вже повернулося, а потім поїхало.

Жінка не змогла визначити номер автомобіля в мобільному додатку, вона залишила багато повідомлень про те, що забула речі. В результаті їй передзвонили з американського номера, але нічим не допомогли. Так само було і зі співробітниками українських офісів Uber Drive. Також киянка викликала іншого водія служби, сподіваючись, що він чимось допоможе.

"Через дві години отримала в чаті офіційну відповідь від Uber: водій нічого не знайшов. Я впевнена, що сідала в автомобіль із валізою. Тепер мені потрібно повернути гроші за орендовану техніку", – підсумувала вона.

Скріншот повідомлення Facebook/Lena Samojlenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, Uber вже декілька разів потрапляв у скандали в Києві. У ніч на 18 липня місцевий житель помітив у дворі будинку п'яного чоловіка в авто популярного таксі. Пізніше в Києві розгорівся гучний скандал навколо служби таксі Uber. Водія автомобіля звинуватили в тому, що він витратив гроші клієнта-іноземця, які той забув у салоні.

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