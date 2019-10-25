Погрожував зброєю: у Києві біля метро зґвалтували й пограбували дівчину

У Святошинському районі Києва чоловік, погрожуючи дівчині ножем і пістолетом, зґвалтував її та відібрав золоті прикраси.

Зловмисник побачив свою жертву на вулиці й почав її переслідувати. Він напав на неї неподалік метро "Житомирська", повідомили в пресслужбі поліції Києва.

"Щойно студентка зайшла в безлюдне місце на території навчального закладу, чоловік пригрозив їй ножем, відібрав ювелірні вироби і зґвалтував. Він же підозрюється в спробі пограбування на вул. Стуса", – повідомили в поліції.

У Києві на території навчального закладу згвалтували студентку

За підозрою в злочині затримали 46-річного раніше судимого киянина. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Дівчині погрожували ножем

Як писав OBOZREVATEL, у Києві в парку Андрія Малишка на очах у 14-річної дівчинки зґвалтували її 38-річну матір, погрожуючи їй ножем. Надзвичайна подія трапилася пізно ввечері 5 вересня.

6 вересня поліція опублікувала фоторобот підозрюваного у зґвалтуванні. На вигляд чоловікові орієнтовно 40 років, зріст – 180-185 см, міцної статури, темно-русяве волосся із залисиною.

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