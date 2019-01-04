Погрожував смертельною вакциною: під Києвом розбійник нападав на перехожих

Під Києвом, у місті Бориспіль, чоловік нападав на перехожих, вимагаючи від них банківські картки та паролі. Жертвам він погрожував шприцом, у якому нібито була смертельна ін'єкція.

Так, зловмисник напав на дівчину 18 років і відібрав у неї мобільний телефон, готівку і картку. Обличчя він ховав за медичною маскою, пояснили в прес-службі ГУ Національної поліції у Київській області.

"Правоохоронці шукали кремезного чоловіка у темному верхньому одязі і з капюшоном на голові. Його вдалося зловити "за гарячими слідами". Зловмисником виявився 32-річний уродженець Полтавської області, який раніше вже мав проблеми із законом", — уточнили поліцейські.

Затримання Національна поліція

Під час обшуку у чоловіка знайшли вкрадений мобільний, картку, гроші, шприци та ампули. За розбійний напад йому загрожує позбавлення волі від трьох до семи років.

Як писав OBOZREVATEL, у грудні в Києві затримали групу озброєних чоловіків у масках, які намагалися пограбувати автозаправку KLO. У грабіжників вилучили ножі й пістолети.