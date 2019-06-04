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/Кримінал

Погрожував пістолетом! У Києві посеред вулиці розгорівся конфлікт через собаку

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У Києві чоловік погрожував пістолетом перехожим, які попросили його стежити за своїм собакою.

Конфлікт трапився 3 червня на вул. Вадима Гетьмана, повідомив учасник суперечки Євген Гриценко в спільноті "Зоо Відрадний" у Facebook.

За його словами, чоловік, котрий погрожував, може бути співробітником правоохоронних органів, проте офіційно ці дані не підтверджені.

"Біля нашого парадного пиячила компанія з відпущеним собакою. Пес почав до нас бігти і дружина попросила, щоб його забрали. Собаку повели, але за нами почав іти й обурюватися чоловік із тієї ж компанії! Я з псом пішов уперед, а дружина почала з ним розмовляти. У підсумку він дістав пістолет і почав у нас цілитися з питанням: "Конфлікт вичерпано?" – розповів хід подій Гриценко.

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Ілюстрація

Ілюстрація

24.tv

Він також уточнив, що чоловік виявився нетверезим, а його пістолет – бойовим.

Вул. Гетьмана

Вул. Гетьмана

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Погрожував пістолетом! У Києві посеред вулиці розгорівся конфлікт через собаку

Як писав OBOZREVATEL, у травні в Києві відбулася стрілянина в кафе. Спочатку нападник погрожував зброєю, а потім почав стріляти в підлогу. Куля зачепила ногу відвідувача кафе, журналіста. Нападником виявився колишній чоловік супутниці постраждалого, 45-річний доброволець "Правого сектора".

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Місце
УкраїнаКиїв
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Иванова Оксана
Иванова Оксана
Огpoмнoe спаcибo тем, кто пoкaзал мнe этoт прекрасный сайт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁bmgepwj Пpoстo прoйдя опрoc пoлyчила почти пoлугoдoвую зарплaтy)) Пoльзуйтeсь, пoка еще ecть вoзмoжнoсть=)
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