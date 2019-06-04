Погрожував пістолетом! У Києві посеред вулиці розгорівся конфлікт через собаку

У Києві чоловік погрожував пістолетом перехожим, які попросили його стежити за своїм собакою.

Конфлікт трапився 3 червня на вул. Вадима Гетьмана, повідомив учасник суперечки Євген Гриценко в спільноті "Зоо Відрадний" у Facebook.

За його словами, чоловік, котрий погрожував, може бути співробітником правоохоронних органів, проте офіційно ці дані не підтверджені.

"Біля нашого парадного пиячила компанія з відпущеним собакою. Пес почав до нас бігти і дружина попросила, щоб його забрали. Собаку повели, але за нами почав іти й обурюватися чоловік із тієї ж компанії! Я з псом пішов уперед, а дружина почала з ним розмовляти. У підсумку він дістав пістолет і почав у нас цілитися з питанням: "Конфлікт вичерпано?" – розповів хід подій Гриценко.

Ілюстрація 24.tv

Він також уточнив, що чоловік виявився нетверезим, а його пістолет – бойовим.

Вул. Гетьмана Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, у травні в Києві відбулася стрілянина в кафе. Спочатку нападник погрожував зброєю, а потім почав стріляти в підлогу. Куля зачепила ногу відвідувача кафе, журналіста. Нападником виявився колишній чоловік супутниці постраждалого, 45-річний доброволець "Правого сектора".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!