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Погрожував кувалдою і гранатою: в Києві чоловік розгромив під'їзд будинку. Фото і відео

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У Дніпровському районі Києва, на проспекті Алішера Навої, 59, місцевий житель влаштував погром у відповідь на зауваження. Кувалдою він побив домофон, вхід в під'їзд і скло на сходовому майданчику. Обійшлося без постраждалих.

Як повідомив "Информатор", виклик на лінію "102" надійшов 26 серпня близько 20:00. За словами правоохоронців, чоловіку, який проживав в будинку на четвертому поверсі п'ятиповерхівки, зробили зауваження (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Причиною став недопалок, який він викинув, – в результаті розмова переросла в конфлікт.

У Києві чоловік розгромив під'їзд будинку

У Києві чоловік розгромив під'їзд будинку

Информатор

Під час скандалу чоловік кинув у жінку банку з фарбою і відро. Після цього він взяв кувалду і почав громити все навколо: домофон, вхід в під'їзд, також на сходовому майданчику було розбите скло.

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Коли прибули правоохоронці, чоловік стояв на балконі четвертого поверху і погрожував кинути кувалду в натовп людей. Він додав, що, якщо до квартири підійдуть поліцейські, – то підірве гранату.

Правоохоронці затримали буйного мешканця. Також фахівці обстежили квартиру чоловіка, але, попередньо, небезпечних предметів не знайшли.

У Києві чоловік розгромив під'їзд будинку

У Києві чоловік розгромив під'їзд будинку

Информатор

Він влаштував погром у відповідь на зауваження

Він влаштував погром у відповідь на зауваження

Информатор

Кувалдою він побив домофон, вхід в під'їзд і скло на сходовому майданчику

Кувалдою він побив домофон, вхід в під'їзд і скло на сходовому майданчику

Информатор

Також чоловік погрожував кинути кувалду в натовп людей і підірвати гранату

Також чоловік погрожував кинути кувалду в натовп людей і підірвати гранату

Информатор

У Києві чоловік розгромив під'їзд будинку

У Києві чоловік розгромив під'їзд будинку

Информатор

Він влаштував погром у відповідь на зауваження

Він влаштував погром у відповідь на зауваження

Информатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Оболонському районі Києва 50-річний місцевий житель під час сварки зі своєю 52-річною дружиною схопив лопату і побив нею жінку. А наступного дня киянин виявив потерпілу мертвою.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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