Погрожував кувалдою і гранатою: в Києві чоловік розгромив під'їзд будинку. Фото і відео

У Дніпровському районі Києва, на проспекті Алішера Навої, 59, місцевий житель влаштував погром у відповідь на зауваження. Кувалдою він побив домофон, вхід в під'їзд і скло на сходовому майданчику. Обійшлося без постраждалих.
Як повідомив "Информатор", виклик на лінію "102" надійшов 26 серпня близько 20:00. За словами правоохоронців, чоловіку, який проживав в будинку на четвертому поверсі п'ятиповерхівки, зробили зауваження (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Причиною став недопалок, який він викинув, – в результаті розмова переросла в конфлікт.
У Києві чоловік розгромив під'їзд будинку
Информатор
Під час скандалу чоловік кинув у жінку банку з фарбою і відро. Після цього він взяв кувалду і почав громити все навколо: домофон, вхід в під'їзд, також на сходовому майданчику було розбите скло.
Коли прибули правоохоронці, чоловік стояв на балконі четвертого поверху і погрожував кинути кувалду в натовп людей. Він додав, що, якщо до квартири підійдуть поліцейські, – то підірве гранату.
Правоохоронці затримали буйного мешканця. Також фахівці обстежили квартиру чоловіка, але, попередньо, небезпечних предметів не знайшли.
У Києві чоловік розгромив під'їзд будинку
Информатор
Він влаштував погром у відповідь на зауваження
Информатор
Кувалдою він побив домофон, вхід в під'їзд і скло на сходовому майданчику
Информатор
Також чоловік погрожував кинути кувалду в натовп людей і підірвати гранату
Информатор
У Києві чоловік розгромив під'їзд будинку
Информатор
Він влаштував погром у відповідь на зауваження
Информатор
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Оболонському районі Києва 50-річний місцевий житель під час сварки зі своєю 52-річною дружиною схопив лопату і побив нею жінку. А наступного дня киянин виявив потерпілу мертвою.
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