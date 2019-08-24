"Погрожував гранатою": в поліції пояснили НП під час виступу Зеленського

У центрі Києві під час виступу президента Володимира Зеленського до Дня Незалежності чоловік заліз на металевий паркан і заявив поліцейським, що має при собі гранату.

Про це на брифінгу повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, коментуючи інцидент із затриманням людини на Марші гідності, повідомляє "Укрінформ".

Крищенко уточнив, що під час виступу президента кілька людей видерлися на металеві конструкції, тож правоохоронці попросили їх злізти.

"Кілька людей злізло, а одна людина, попередньо в стані, візуально, алкогольного сп'яніння, відмовилася. І згодом він голосно заявив, що у нього є граната, і він може її підірвати. Було вжито заходів, його зняли, і у нього є тілесні пошкодження під час затримання. Його доставили в лікарню і надали допомогу", - розповів Крищенко.

За його словами, чоловік відмовився від госпіталізації. Проти нього складено два адміністративні протоколи - за непокору законним вимогам поліцейських і за дрібне хуліганство.

Глава столичної поліції уточнив, що заборонених речей у затриманого не виявлено, і "він нічого не пояснював".

Як повідомляв OBOZREVATEL, промова президента Зеленського на Марші Гідності викликала вельми неоднозначну реакцію в українців.

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