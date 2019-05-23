Пограбування ''ювелірки'' прокурорами у Києві: державі доведеться платити 25 млн грн

Північний апеляційний господарський суд залишив без задоволення скаргу прокуратури Києва на рішення першої інстанції про стягнення з державного бюджету на користь ТОВ "Часовий салон "Кристал", пограбований під час обшуку прокурорами і поліцією, 25,4 млн грн збитків.

Про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на постанову від 25 квітня. "Заперечуючи рішення першої інстанції про стягнення 25 млн грн збитків, прокуратура вказувала на те, що суд звернувся до оцінки матеріалів кримінального провадження та слідчих дій співробітників правоохоронних органів і прокуратури, хоча таку оцінку може надавати винятково суд, наділений такими повноваженнями. Апеляційний суд із цього приводу зазначив, що доводи апелянта знаходять своє підтвердження, але не спростовують сам висновок місцевого господарського суду про порушення законних прав та інтересів магазину працівниками прокуратури", – йдеться в публікації.

У той же час колегія апеляційного судді не погодилася з доводами прокуратури про відсутність провини і причинно-наслідкового зв'язку між заподіяною шкодою і діями прокуратури, оскільки це не підтверджується матеріалами справи і Цивільний кодекс України покладає обов'язок доведення відсутності вини відповідача.

Пограбування магазину "Кристал" Кадр із камери відеоспостереження

Зазначено, що постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня його ухвалення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, йдеться про справу 2014 року. Тоді прокуратура Києва проводила досудове розслідування щодо групи невстановлених осіб, які продавали контрафактні товари.

20 серпня 2014 року на підставі постанови суду в приміщенні магазину "Граф", де працює ТОВ "Часовий салон "Кристал" провели обшуки та вилучили ювелірні вироби й годинники. За заявою директора магазину відкрили три кримінальні провадження за фактом крадіжки, привласнення майна, перевищення повноважень і зловживання владою.

Як ішлося в заяві, співробітникам не дозволили бути присутнім під час обшуку, а коли прокурори і слідчі залишили приміщення, там були розбиті вітрини, а також зникли товар і частина грошей із сейфа.

Справу про контрафакт, за якою в ювелірному салоні проводили обшук, закрили вже через місяць. У 2015 році в суд направили звинувачення проти 10 співробітників прокуратури Печерського району та відділення Печерського РУ ГУ МВС України.

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