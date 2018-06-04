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Пограбування пропагандиста Вишинського: в поліції перерахували вкрадене

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З квартири арештованого головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського вкрали документи і інші цінні речі.

Як повідомив прес-секретар Національної поліції Ярослав Тракало, до чергової частини поліції близько 17:00 в неділю, 3 червня, надійшло повідомлення про проникнення невідомих до квартири, пише "УП".

"Пропали документи і цінні речі", - сказав Тракало, посилаючись на дані київської поліції.

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Порушено провадження у ч. 3. ст. 185 КК - крадіжка з проникненням в житло.

Правоохоронці розслідують цей інцидент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня в Києві СБУ провела обшуки в офісі видання "РИА Новости Україна" , в результаті яких був затриманий його директор Кирило Вишинський. У нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада".

17 травня Вишинського заарештували на два місяці без права на заставу.

Персона
Кирило Вишинський
Место
УкраїнаКиїв
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