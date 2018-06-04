Пограбування пропагандиста Вишинського: в поліції перерахували вкрадене

З квартири арештованого головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського вкрали документи і інші цінні речі.

Як повідомив прес-секретар Національної поліції Ярослав Тракало, до чергової частини поліції близько 17:00 в неділю, 3 червня, надійшло повідомлення про проникнення невідомих до квартири, пише "УП".

"Пропали документи і цінні речі", - сказав Тракало, посилаючись на дані київської поліції.

Порушено провадження у ч. 3. ст. 185 КК - крадіжка з проникненням в житло.

Правоохоронці розслідують цей інцидент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня в Києві СБУ провела обшуки в офісі видання "РИА Новости Україна" , в результаті яких був затриманий його директор Кирило Вишинський. У нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада".

17 травня Вишинського заарештували на два місяці без права на заставу.