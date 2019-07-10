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Погано чує і говорить: в Києві зникла неповнолітня дівчинка

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У Києві зникла неповнолітня Валерія Роменська, 2002 року народження. Її оголосили в розшук 9 липня.

За інформацією на сторінці розшуку дітей Нацполіції в Києві в Facebook, останній раз її бачили в районі ВДНГ, де проходить фестиваль Atlas Weekend.

Дівчинці на вигляд близько 13 років, її зріст – 155 сантиметрів, русяве волосся. Була в білих кросівках і сірому спортивному костюмі, в футболці з зображенням зебри (як на фото нижче).

Валерія Роменська

Валерія Роменська

Facebook Розшук дітей Нацполіціі в Києві

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"Дитина погано чує і говорить. Зникла в районі ВДНГ, може знаходитися на фестивалі", – уточнили правоохоронці.

За наявності будь-якої інформації про зниклу попросили звертатися за номером 102.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві розшукували 3-річного хлопчика Платона Петриченко. Поліції вдалося знайти його через кілька діб.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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