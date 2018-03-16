Подвійне вбивство: під Києвом жорстоко розправилися із подружжям

У місті Ірпінь Київської області відбулося подвійне вбивство - знайдені тіла літньої подружньої пари.
Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.
Злочин стався ввечері 15 березня на вулиці Гагаріна, 52. Поліцію викликала молода дівчина, яка знімає у пенсіонерів кімнату.
"На жаль, слова дівчини підтвердилися, "швидка" вже не допомогла. Подружня пара, пенсіонери, обом близько 80 років. Жили не заможно, хатинка бідненька..." - зазначають у соцмережі.
На місці працювала велика кількість поліцейських різного рангу, слідчих, експертів, кінологів та інших фахівців. Наразі слідчі дії тривають, встановлюються всі можливі обставини події.
Вбивство в Ірпені
Facebook / Київ Оперативний
Вбивство в Ірпені
Facebook / Київ Оперативний
Вбивство в Ірпені
Facebook / Київ Оперативний
Спікер прес-служби поліції Київської області Микола Жукович підтвердив цю інформацію "Обозревателю".
"Пенсіонери, жили бідно. Чоловіку був 81 рік, його дружині - 79. Виявлено сліди насильницької смерті", - сказав Жукович.
За його словами, зараз слідчі з'ясовують усі обставини злочину. Причину смерті пенсіонерів встановлюють експерти.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв "Обозреватель", Крим вразило страшне вбивство сім'ї з 4-річною дитиною.