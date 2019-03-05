Почався кашель, не міг дихати: під Києвом батько ледь не "заморозив" немовля

У Борисполі Київської області п'яний чоловік ледь не довів немовля до переохолодження. У малюка почався кашель та виникли проблеми з диханням.

Врятувати дитину вдалося правоохоронцям, які звернули увагу на чоловіка в неадекватному стані, повідомили на сторінці патрульної поліції Київської області у Facebook.

"На запитання, де мати дитини, він пояснив, що удома, але ця інформація не підтвердилася. Трохи пізніше патрульні встановили, що немовля народилося в домашніх умовах, ніде на обліку не перебуває і живе без документів", – повідомили в поліції.

У Борисполі чоловік ледь не заморозив дитину Патрульна поліція Київської області

Малюка госпіталізували у відділення інтенсивної терапії Бориспільської центральної дитячої лікарні.

Як писав OBOZREVATEL, в Одеській області мати по-звірячому вбила свою дитину – одягла на неї пакет і закопала живцем.

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