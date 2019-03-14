Побив дружину і сусідку, викинув пса з вікна: в Києві екс-глава відомої асоціації влаштував дебош

Екс-директор "Асоціації зовнішньої реклами Києва" Максим Чаленко побив свою дружину і на очах у дітей викинув собаку з вікна 12 поверху.

За словами його дружини, Чаленко повернувся додому 13 березня дуже п'яним і відразу взявся її бити, повідомили в Telegram "Київ Оперативний". До цього чоловік напав на свою сусідку за парковку автомобіля "на його місці".

"Коли жінка (дружина. - Ред.) відбивалася від п'яного агресора ‒ подряпала йому ніс, що ще більше розлютило п'яницю. Тоді "глава сімейства" на очах у дітей викинув з вікна собаку, який майже відразу помер", ‒ повідомили деталі в соцмережі.

Максим Чаленко Telegram "Київ Оперативний"

Також Чаленка звинуватили в неодноразових погрозах своїми зв'язками правоохоронцям. Його дружина стверджує, що кілька разів зверталася до Оболонського поліцейського райвідділу через сімейне насильство, але це нібито не дало результатів.

Чаленко був відсторонений від посади навесні 2018 через підозри в спробі дачі хабара голові управління реклами КМДА, пишуть "Українські новини". З тих пір ведеться досудове слідство.

Максим Чаленко Українські новини

Як писав OBOZREVATEL, у серпні 2018 актор київського "Театру на Липках" і зірка популярного серіалу В'ячеслав Кошелев побив свою дружину Олену Савченко, ніж похвалився на своїй сторінці в соцмережі.

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