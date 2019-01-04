Патрульні побили конструктора ''Мрії'': у поліції схаменулися і дали відповідь

У київській поліції почали внутрішнє розслідування щодо інциденту побиття авіаконструктора ''Мрії'' Віктора Ковальського.

Усіх правоохоронців, які займалися затриманням Ковалського, перевірять на причетність до насильницьких дій, повідомили в прес-службі Нацполіціі Києва.

"На інформаційних ресурсах з'явилася інформація про те, що поліцейські управління патрульної поліції Києва спільно з громадянами завдали тілесні ушкодження чоловіку. Ініційовано службове розслідування і перевіряється правомірність дій патрульних поліцейських в зазначеній ситуації", – повідомили правоохоронці.

Віктор Ковальський Скріншот

У поліції підкреслили, що про результати службового розслідування повідомлять додатково.

"Просимо не робити передчасних висновків і не поширювати неперевірену інформацію", – додали в НПУ.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві п'ятеро чоловіків побили авіаконструктора заводу "Антонов" Віктора Ковальського, який є одним з творців Ан-74 і знаменитої "Мрії". ЗМІ повідомляли, що в нападі брали участь двоє поліцейських.