Побиття Балуха в Києві: стало відомо про його самопочуття

Колишній бранець Кремля Володимир Балух досі перебуває у стабільно важкому стані після жорстокого побиття в Києві.

Про це повідомила на особистій сторінці у Facebook народна депутатка України від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко. За її словами, робити хоч якісь прогнози медики зможуть лише після 7-ї та 10-ї доби спостереження потерпілого. 14 вересня якраз минає сім днів із моменту нападу на патріота.

"Від лікарів Володимира Балуха: "Стан стабільно важкий. Для пацієнта і нас дуже важливі 7-10 доба. Пацієнта всім забезпечено, робимо все необхідне", – написала політикиня.

Нагадаємо, що Балуха жорстоко побили в Києві в ніч проти 8 вересня. Це трапилося якраз у річницю звільнення чоловіка з російського полону. Патріота госпіталізували у важкому стані: у нього була складна черепно-мозкова травма, а також перелом руки і ключиці. Чоловікові провели операцію на голові та під'єднали до апарату ШВЛ.

У поліції Києва повідомили, що в побитого Балуха після нападу зникли мобільний телефон і банківська картка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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