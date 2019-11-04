Побили власника і відібрали ключі: під Києвом нахабно викрали авто

У селищі Калинівка Броварського району Київської області четверо молодиків нахабно викрали автомобіль, побивши власника та відібравши у нього ключі.

Потерпілий одразу звернувся на лінію "102", написала пресслужба поліції Київської області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Правоохоронці ввели на території регіону план "Перехоплення", а згодом затримали трьох нападників у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Під Києвом нахабно викрали авто Поліція Київської області

На викраденому авто підозрювані прямували в село Княжичі. Транспортний засіб вилучили та направили на штраф-майданчик. Також у нападників вилучили авто BMW та мікроавтобус, на якому вони прибули на місце злочину.

Молодикам повідомили про підозру. Четвертого зловмисника ще не затримали.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

У селищі Калинівка Броварського району Київської області четверо молодиків нахабно викрали автомобіль Поліція Київської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві п'яний співробітник СТО вкрав авто клієнта і розбив його під час втечі від поліцейських. ДТП трапилася вночі 17 вересня на Амурській площі в Голосіївському районі.

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