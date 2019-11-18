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18 листопада • оновлено в 17:17
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Побили і заштовхали в авто: в Києві сталася жахлива НП з хлопцем

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У Дніпровському районі Києва четверо невідомих побили хлопця, заштовхали його в авто і повезли. Поліція ввела в столиці план "Перехоплення".

Інцидент стався 18 листопада, на вулиці Попудренка, 18. У поліцію звернулися свідки події, повідомляє Інформатор.

Тепер правоохоронці шукають автомобіль, на якому відвезли побитого. Попередньо, це BMW 530 темного кольору з номерами литовської реєстрації.

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Повідомляється, що автомобіль попрямував в сторону станції "Чернігівська". Нападників було четверо, і всі вони - молоді хлопці, на вигляд близько 20 років.

Як писав OBOZREVATEL, в районі вулиці Лук'янівська в Києві зникла дитина 2008 року народження з короткою стрижкою, одягнений в синю куртку і темні штани.

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Автор
Гліб Іванов Гліб Іванов
Місце
Україна Київ
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