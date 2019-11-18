Побили і заштовхали в авто: в Києві сталася жахлива НП з хлопцем

У Дніпровському районі Києва четверо невідомих побили хлопця, заштовхали його в авто і повезли. Поліція ввела в столиці план "Перехоплення".

Інцидент стався 18 листопада, на вулиці Попудренка, 18. У поліцію звернулися свідки події, повідомляє Інформатор.

Тепер правоохоронці шукають автомобіль, на якому відвезли побитого. Попередньо, це BMW 530 темного кольору з номерами литовської реєстрації.

У Києві шукають викрадачів хлопця трибун

Повідомляється, що автомобіль попрямував в сторону станції "Чернігівська". Нападників було четверо, і всі вони - молоді хлопці, на вигляд близько 20 років.

Як писав OBOZREVATEL, в районі вулиці Лук'янівська в Києві зникла дитина 2008 року народження з короткою стрижкою, одягнений в синю куртку і темні штани.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!