Побили через пільговий проїзд: стали відомі нові подробиці скандалу зі студентом-інвалідом в Києві

Нападники, які по-звірячому побили студента-інваліда у київській маршрутці, так і не понесли відповідальності.

Про це OBOZREVATEL розповів сам потерпілий Артем Коток. Скандал стався в жовтні минулого року, коли 17-річний Артем спробував проїхати в маршрутці, пред'явивши посвідчення пільговика.

Артем Коток

За словами молодої людини, співробітника фірми-перевізника ПП "А. Т. Н.", який його бив, просто перевели на інший маршрут. Представник перевізника на зв'язок з ним не виходив. Кримінальне провадження, відкрите за ст. 125 ч. 1 Кримінального кодексу України (нанесення легких тілесних ушкоджень), не розслідується.

Кримінальне провадження відкрито за ст. "нанесення легких тілесних ушкоджень"

"Слідчий на все відповідає, що він не має права: допитувати нападника, вимагати від нього посвідчення особи, призначати повторну судмедекспертизу по побоям, вимагати дачу показань від свідків. Все, що він мені може відповісти, це аби я писав клопотання. А їх я написав уже чимало ", – розповів Артем.

За словами Артема, його бив цей чоловік

Артем каже, що раніше слідчий повідомляв, що у нього є відео з камери спостереження. Але зараз стверджує, що відео у нього немає і не було.

"Думаю, або слідчий куплений, або його начальство. Я писав клопотання на заміну слідчого, але його не замінили", – зазначив Артем.

В результаті нападу хлопець отримав струс головного мозку та травму пальця на руці, який до сих пір не розгинається і втратив чутливість.

Додамо, що в ході побоїща студенту розбили телефон Samsung вартістю 34 тис. грн, яким він знімав свого кривдника. При цьому слідчий, як стверджує потерпілий студент, чомусь відмовився відкривати провадження за ст. 194 КК (знищення або пошкодження майна).

Все, що залишилося від телефону

Місце події

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Обухові Київської області невідомий напав на 7-річну дівчинку в під'їзді житлового будинку. Дитину врятувала сусідка, яка вибігла на шум.

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