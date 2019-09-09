Побачив кров: у Києві посеред вулиці стріляли в перехожого

У ніч на 9 вересня на Троєщині в Києві, на вулиці Теодора Драйзера, 11 а, відкрили стрілянину. В результаті постраждав 31-річний чоловік, який в цей час відпочивав з друзями.
Виклик на лінію "102" надійшов приблизно о 2:25, повідомили джерела в правоохоронних органах "Інформатору".
Чоловік був у компанії молодих людей, вони розпивали пиво. Раптово потерпілий почув звук пострілу і побачив, що з його ноги йде кров. Звідки саме стріляли — невідомо.
У Києві посеред вулиці стріляли в перехожого
Попередньо, чоловік отримав проникаюче поранення правої ноги з невідомої зброї.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У п'ятницю вранці, 6 вересня, в Голосіївському районі Києва невідомий влаштував стрілянину в тролейбусі з людьми. Двох постраждалих, 28-ми та 43-х років, госпіталізували. Завдяки пильності місцевого жителя затримали підозрюваного.
У вівторок, 27 серпня, в Солом'янському районі міста водій автомобіля влаштував стрілянину з травматичної зброї і зник у невідомому напрямку.
Також у Києві співробітник прокуратури під час дорожнього конфлікту вистрілив у ногу свого опонента, який погрожував йому бейсбольною битою.
У вівторок, 20 серпня, біля станції метро "Голосіївська" трапилася стрілянина, в результаті якої постраждали люди: правоохоронці затримали декількох учасників події. Пізніше були названі підозрювані.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".