Побачив кров: у Києві посеред вулиці стріляли в перехожого

У ніч на 9 вересня на Троєщині в Києві, на вулиці Теодора Драйзера, 11 а, відкрили стрілянину. В результаті постраждав 31-річний чоловік, який в цей час відпочивав з друзями.

Виклик на лінію "102" надійшов приблизно о 2:25, повідомили джерела в правоохоронних органах "Інформатору".

Чоловік був у компанії молодих людей, вони розпивали пиво. Раптово потерпілий почув звук пострілу і побачив, що з його ноги йде кров. Звідки саме стріляли — невідомо.

У Києві посеред вулиці стріляли в перехожого

Попередньо, чоловік отримав проникаюче поранення правої ноги з невідомої зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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