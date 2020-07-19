Дорогою з Києва до Дніпра зник глава громадської організації, – ЗМІ

Олексій Кучапін з 16 липня не виходив на зв'язок.

Керівник громадської організації "Дім милосердя Київ" Олексій Кучапін зник безвісти.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Київ оперативний". Чоловік 16 липня сказав, що їде через сервіс BlaBlaCar із Києва до Дніпра і більше не виходив на зв'язок.

Кучапін був одягнений у сіру футболку, коричневі шорти, сині кросівки, бежеву кепку. З собою у нього був зелений рюкзак.

"16 липня сказав, що їде з Києва до Дніпра через сервіс "BlaBlaCar". Після цього на зв'язок не виходив. Одягнений був у сіру футболку, коричневі шорти, сині кросівки, бежеву кепку. Також із собою був зелений рюкзак. Зріст 174 см, вага 90 кг", – йдеться в повідомленні.

Олексій Кучапін із 16 липня не виходив на зв'язок

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області 29 червня зник 17-річний хлопець із рюкзаком Glovo Володимир Дубовий. Він пішов із дому і не повернувся.