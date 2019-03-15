Плеснули речовиною в обличчя: у Києві поряд із лікарнею напали на лікаря

У Голосіївському районі Києва медику поряд із лікарнею виплеснули в обличчя невідому рідину. Постраждалого забрала швидка допомога, а зловмисник утік.

У прес-службі поліції Києва не уточнюють, яку саме речовину використовував нападник. Також невідомо, в якому стані перебуває потерпілий.

"15 березня о 9 ранку в поліцію надійшло повідомлення, що на вул. Єнісейській біля лікарні чоловік вилив невідому рідину на медика", ‒ уточнили правоохоронці.

Рішення про відкриття кримінальної справи приймуть після визначення тяжкості травм потерпілого лікаря.

Згідно з даними Google-карт, на вул. Єнісейській є два приватні медичні заклади: клініка нейрохірургії та медцентр.

Приблизне місце події Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, столичного лікаря Юрія Ліску в 2018 році двічі били після його заяв про корупцію. У нього діагностували переломи і закриту черепно-мозкову травму.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!