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/Кримінал

Плеснули речовиною в обличчя: у Києві поряд із лікарнею напали на лікаря

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У Голосіївському районі Києва медику поряд із лікарнею виплеснули в обличчя невідому рідину. Постраждалого забрала швидка допомога, а зловмисник утік.

У прес-службі поліції Києва не уточнюють, яку саме речовину використовував нападник. Також невідомо, в якому стані перебуває потерпілий.

"15 березня о 9 ранку в поліцію надійшло повідомлення, що на вул. Єнісейській біля лікарні чоловік вилив невідому рідину на медика", ‒ уточнили правоохоронці.

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Рішення про відкриття кримінальної справи приймуть після визначення тяжкості травм потерпілого лікаря.

Згідно з даними Google-карт, на вул. Єнісейській є два приватні медичні заклади: клініка нейрохірургії та медцентр.

Приблизне місце події

Приблизне місце події

Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, столичного лікаря Юрія Ліску в 2018 році двічі били після його заяв про корупцію. У нього діагностували переломи і закриту черепно-мозкову травму.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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