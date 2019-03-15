Плеснули речовиною в обличчя: у Києві поряд із лікарнею напали на лікаря

У Голосіївському районі Києва медику поряд із лікарнею виплеснули в обличчя невідому рідину. Постраждалого забрала швидка допомога, а зловмисник утік.
У прес-службі поліції Києва не уточнюють, яку саме речовину використовував нападник. Також невідомо, в якому стані перебуває потерпілий.
"15 березня о 9 ранку в поліцію надійшло повідомлення, що на вул. Єнісейській біля лікарні чоловік вилив невідому рідину на медика", ‒ уточнили правоохоронці.
Рішення про відкриття кримінальної справи приймуть після визначення тяжкості травм потерпілого лікаря.
Згідно з даними Google-карт, на вул. Єнісейській є два приватні медичні заклади: клініка нейрохірургії та медцентр.
Приблизне місце події
Google-карти
Як писав OBOZREVATEL, столичного лікаря Юрія Ліску в 2018 році двічі били після його заяв про корупцію. У нього діагностували переломи і закриту черепно-мозкову травму.
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