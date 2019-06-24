"Пиячила весь день!" У Києві трапилася жахлива НП із маленькою дитиною

У Києві одномісячна дитина отримала сонячний опік, поки її батьки розпивали алкоголь.

Про це у Facebook написав Влад Ковальчук. Він зазначив, що НП трапилася увечері 23 червня, коли на вулиці температура була приблизно 30 градусів тепла.

"Місцева алкашня з молодою матір'ю прекрасно пиячила весь день у скверику. Все б нічого, тільки на цьому святі життя брало участь немовля в колясці. Дівчинці – місяць. Опік обличчя", – йдеться в повідомленні.

На місце була викликана поліція, але патруль добирався півтори години. В результаті дитину швидка допомога відвезла в опіковий центр.

"Не дивуюся байдужості перехожих, але від позиції патруля – в шоці: диктували горе-матері, що писати: "... обіцяю больше так не робити", – зазначив Ковальчук.

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У коментарях під постом Роман Мартинюк зазначив, що патрульні склали на порушників протоколи за розпивання алкоголю в заборонених місцях (ст. 178 КУпАП). Також ювенальна поліція займається питанням з оформлення матеріалів за невиконання батьківських обов'язків (такі справи розглядаються судом).

"Час прибуття екіпажу з моменту надходження виклику на службовий планшет – 6 хв. Приблизно стільки ж часу тривало передавання виклику від заявника, через службу 102 на службовий планшет. Також патрульні здійснювали супровід медиків у лікарню", – додав він.

Користувачі мережі активно обговорювали подію, вважаючи, що мати повинна понести покарання за скоєне. Також у соцмережах зазначили, що часто спостерігають, як розпивають спиртне в присутності дітей.

"Класно ці дурепи вивчили "яжемати"! Шкода дітей цієї країни!", "Щодня ходжу або бігаю навколо озера Тельбін. Рівень вживання алкоголю зашкалює! Пляшки з горілкою, пиво у величезних пластикових пляшках п'ють навіть дівчата! Де поліція? Де штрафи? Чому всі мовчать і не діють?","Ви пройдіться ввечері дитячими майданчиками – пиво, сигарети, іноді з горілочкою, діти самі собою", – обурювалися в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному із сіл на Житомирщині батьки вбили і спалили свою маленьку доньку, яку відвоювали у прийомної родини.

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