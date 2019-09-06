Головна Новини
8 вересня • оновлено в 11:42
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Пішов із дому майже місяць тому: на Київщині зник підліток. Фото і прикмети

4.6т Читати матеріал російською

У селі Морозівка Баришівського району Київської області 10 серпня зник 17-річний Максим Корнієнко. Станом на 6 вересня місцеперебування підлітка було невідомим.

Як повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook, Баришівське відділення поліції почало розшук хлопця.

Він ще 10 серпня приблизно о 16:00 пішов із дому, що на вулиці Гагаріна, й до 6 вересня так і не повернувся. Його місцеперебування було невідомим.

На Київщині зник підліток

На Київщині зник підліток

Київ Оперативний

Серед прикмет: на вигляд 17 років, зріст – 170 см, міцної статури, кругле обличчя, коротке чорне пряме волосся та зелені очі.

Новини
На відомому курорті України зникла неповнолітня дівчина: фото й прикмети

Підліток міг бути у будь-якому одязі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Деснянському районі Києва зник малолітній Денис Черноус, 2006 року народження, а також у місті Славутич розшукувалася 13-річна Ксенія Попелишко – згодом дівчинку знайшли.

  • У Києво-Святошинському районі Київської області оголосили в розшук двох неповнолітніх дівчат. У селі Святопетрівське зникла 17-річна Ірина Ласиця, а в місті Боярка – 14-річна Юлія Семеняк.

  • У столиці в районі Контрактової площі зникла Катерина Липовенко, 1994 року народження. Востаннє дівчина виходила на зв'язок 23 серпня приблизно о 16:00, після чого її телефон став недоступним.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
0
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel