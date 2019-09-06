Пішов із дому майже місяць тому: на Київщині зник підліток. Фото і прикмети

У селі Морозівка Баришівського району Київської області 10 серпня зник 17-річний Максим Корнієнко. Станом на 6 вересня місцеперебування підлітка було невідомим.

Як повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook, Баришівське відділення поліції почало розшук хлопця.

Він ще 10 серпня приблизно о 16:00 пішов із дому, що на вулиці Гагаріна, й до 6 вересня так і не повернувся. Його місцеперебування було невідомим.

На Київщині зник підліток Київ Оперативний

Серед прикмет: на вигляд 17 років, зріст – 170 см, міцної статури, кругле обличчя, коротке чорне пряме волосся та зелені очі.

Підліток міг бути у будь-якому одязі.

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