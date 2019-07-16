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Пішов на фестиваль: у Києві знайшли мертвим зниклого хлопця

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У Києві знайшли повішеним 20-річного Вадима Онищенка, якого розшукували з 11 липня. Він пішов на фестиваль Atlas Weekend і зник.

Востаннє його бачили на Хрещатику, звідки він планував вирушити на концерт, повідомили у групі dtp.kiev.ua у Facebook.

Родичі та знайомі почали бити на сполох після того, як Вадим 13 липня не вийшов на роботу. Тіло хлопця було знайдене в будинку на вул. Інститутська, 18а.

На сторінці фестивалю у соцмережі повідомили, що хлопець не відвідував Atlas, не був помічений на ВДНГ і підкреслили, що НП їх не стосується.

Вадим Онищенко

Вадим Онищенко

"Інформатор"

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"Воно було на сходах висотного будинку і висіло між 24 і 25 поверхами. За попередньою інформацією, хлопець покінчив життя самогубством. Тіло провисіло кілька днів, перш ніж його виявили", – уточнили у соцмережі.

Будинок, де знайшли тіло

Будинок, де знайшли тіло

Інформатор

Пішов на фестиваль: у Києві знайшли мертвим зниклого хлопця

Як писав OBOZREVATEL, у червні в Одесі знайшли мертвим 8-річного Миколу Перчика, який вважався зниклим безвісти.

Микола близько 16:00 перебував на одному з пірсів пляжу "Ланжерон" разом із родичами, після чого зник із їхнього поля зору. Ближче до ночі у поліції повідомили, що дитину знайшли. Водолази дістали хлопчика з дна моря, в 10-ти метрах від місця, де він грався.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Perry Shelley
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Пигин Макс
Пигин Макс
Повестку наверно получил...
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Пигин Макс
Пигин Макс
a alexeyon, Рагуль, а это здесь при чём?
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a alexeyon
a alexeyon
Пигин Макс, ПОТОП на росии в Иркутской области, не менее 20 человек погибло, тысячи остались без жилья.... не? не интересно тебе?? троляка! ....
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