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Пішов брати інтерв'ю у перехожих: в Києві зник 9-річний хлопчик

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У Дарницькому районі Києва 22 червня зник дев'ятирічний Захар Черевко. Він вийшов з дому близько 20:00 і не повернувся.

Його рідні повідомили, що хлопчик пішов брати інтерв'ю у перехожих біля будинку, пише "Київ Оперативний" у Facebook.

"Його зріст – близько 140 см. Був одягнений у сірі штани і білу з сірими смужками сорочку", – уточнили в соцмережі.

Захар Черевко

Захар Черевко

Facebook Київ Оперативний

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Всіх, хто має інформацію про місцезнаходження Захара, попросили звернутися до поліції за номером 102.

Місце зникнення

Місце зникнення

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Як писав OBOZREVATEL, в Одесі ввечері вівторка, 18 червня, зникла 13-річна Вікторія Городецька. Дівчинка самовільно покинула територію дитячого центру і не повернулася.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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