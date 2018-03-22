Підривник із тротилом у метро Києва виявився соратником Саакашвілі

Виплив зв'язок затриманого пасажира з вибухівкою у метро Києва з екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі.

О 6:00 ранку на станції метро "Житомирська" співробітники поліції метрополітену затримали місцевого жителя на ім'я Гресик Т. В. 1990 року народження, повідомив нардеп Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

"Раніше громадянин Гресик був помічений під час масових акцій протесту восени 2017 року біля Верховної Ради, деякий час жив у наметовому містечку і крутився навколо офісу партії "Руху Нових сил " Саакашвілі. На фото Т. Гресь відзначений червоним колом", - написав Геращенко.

Фото підривника в метро Києва Facebook / Антон Геращенко

Фото підривника в метро Києва Facebook / Антон Геращенко

За його словами, слідчі поліції офіційно звернуться до керівництва партії з питаннями про те, що ця людина робила в їхньому офісі.

"Думаю, що правда про те, що ця людина хотіла зробити сьогодні з 200 грамами вибухівки в Києві потрібна всім", - додав Геращенко.

Як повідомляв "Обозреватель", 22 березня у Києві анонім зателефонував у поліцію і заявив, що готує теракт на підтримку позафракційного народного депутата Надії Савченко.

Зазначимо, що в четвер Верховна Рада розглядала питання про притягнення до відповідальності Надії Савченко за звинуваченням у підготовці тероризму.