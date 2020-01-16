Підривник вирішив "відмитися": нові подробиці гучного замаху в Києві

Цей випадок свого часу викликав великий резонанс. Вбивця встановив гранату Ф-1 перед дверима квартири директора дитячо-юнацької спортивної школи у Києві Віталія Сальнікова. В результаті вибуху чоловік отримав важкі травми і дивом залишився живий.

Про нові подробиці злочину, скоєного у 2009 році – у нашій публікації.

У середу, 15 січня, у Верховному суді України розглядалася касація тренера з кульової стрільби Вадима Токунова. Саме його раніше служителі Феміди визнали винним у замаху на директора спортшколи і засудили до 13 років позбавлення волі (для перегляду відео проскрольте вниз).

З моменту затримання і до 2016 року Токун перебував під вартою і вийшов за "законом Савченко".

Засідання у Верховному суді України

У своїй касації засуджений вимагав скасування рішення Солом'янського суду і передання справу на повторний розгляд, мотивуючи тим, що в ході розслідування були допущені порушення. Втім, суд не задовольнив його касацію.

Вадим Токун (зліва)

Поруч проходили діти

Експерти кажуть, що замах на директора було організовано грамотно і холоднокровно: граната була прикрита сміттям і встановлена біля газової труби, поруч стояла пляшка із запалювальною сумішшю. Якби все вдалося, вибух був би потужніший і могли постраждати інші люди. Сам Сальніков каже, що в момент, коли він намагався відчинити двері квартири, сходами проходили дорослі і діти...

Колишній директор спортшколи Віталій Сальніков

Потерпілий згадує, що був у відпустці, коли йому подзвонила чиновниця з райвно і попросила приїхати на Труханів острів (де була розташована база спортшколи).

"Коли я спробував вийти з квартири, то не зміг відчинити двері. Тоді я з силою натиснув на них плечем. Виявилося, там була встановлена розтяжка. Граната впала біля моїх ніг. Пролунав вибух. Мене відкинуло углиб кімнати. Коли прийшов до тями, побачив навколо себе дим, пил. Своїх ніг я не відчував – вони являли собою криваве місиво. В голові промайнуло, що якщо не виберуся на вулицю – загину. Не пам'ятаю як вийшов. Уже на вулиці знепритомнів", – розповів OBOZREVATEL Віталій.

Гранта вибухнула біля стіни квартири Інтер

В результаті вибуху чоловіку розтрощило ноги, він отримав поранення живота, травму голови. Незважаючи на важкі каліцтва, лікарям вдалося не тільки врятувати йому життя, але і зберегти ноги.

Токунова поліція затримала через пів року. Під час обшуку у нього виявили 67 одиниць зброї, ящики з набоями і порохом, а також прилад нічного бачення і глушник.

"Замовники – інші люди"

На засіданні 15 січня був озвучений мотив злочину – потерпілий забороняв Токунову здійснювати комерційні операції на території школи. Втім, сам Сальніков вважає, що засуджений – лише виконавець.

На думку потерпілого, замовниками є зовсім інші люди: це тодішні топчиновник одного з районів столиці і депутат місцевої ради.

"Хотіли відібрати земельні ділянки школи на Трухановому острові. Там була спортбаза. Раніше до мене неодноразово приходили з перевірками. Я отримував погрози по телефону, говорили "ти не прокинешся". До вибуху на мене тричі збиралися вчинити замах", – розповів він.

База спортшколи розташована на Трухановому острові

Так, вбивці, за словами Сальнікова, планували застрелити його на території Труханового острова, також мали намір інсценувати напад грабіжників біля пішохідного мосту через Дніпро. Стверджує, що навіть бачив чотирьох осіб, які його чекали і відрізали шляхи до відходу, але завадила випадкова жінка-свідок із дитиною.

Обіцяв помститися

Після поранення Сальніков довго лікувався, отримав інвалідність. З посади директора його звільнили за два місяці після виходу на роботу. Каже, через те, що не виплачував зарплату "мертвим душам", яких найняв в.о. директора, поки він був на лікуванні.

Зараз безробітний, живе на пенсію з інвалідності, дружина з ним розлучилася.

Віталій каже, що після виходу з в'язниці Токун обіцяв йому помститися.

"Після засідання раз підійшов до мене і сказав, щоб я не думав, що на цьому все закінчиться і що він відірве мені голову. Але для мене всі ці погрози... Розумієте, я не боявся більшого", – розповів він.

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