Підрив відділення банку в Києві: з'явилися нові подробиці і фото

Поліція затримала двох підозрюваних у підриві банкомату Ощадбанку в Києві в ніч на 30 листопада. Це 39-річний іноземець і 33-річний киянин, раніше судимий за зберігання наркотиків.

Як повідомили в прес-службі Нацполіціі, під час санкціонованих обшуків за місцем їхнього проживання поліцейські вилучили речові докази – автомобіль, інструменти і частину грошей.

Затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочинів, їм готуються обрати запобіжний захід.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) і ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до десяти років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпровському районі Києва по вул. Ентузіастів, 11, в ніч на 30 листопада зловмисники підірвали банкомат, скориставшись газо-повітряною сумішшю. Вони забрали касети з грошима і втекли на автомобілі. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

Після вибуху банкомату купюри розкидало по всій вулиці. Глава правління Ощадбанку Андрій Пишний заявив, що сума вкрадених коштів близько 250 тис. грн, а збитки від вибуху обчислюються мільйонами.

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