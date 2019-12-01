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1 грудня • оновлено в 22:11
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/ Кримінал

Підрив відділення банку в Києві: з'явилися нові подробиці і фото

2.4т
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Поліція затримала двох підозрюваних у підриві банкомату Ощадбанку в Києві в ніч на 30 листопада. Це 39-річний іноземець і 33-річний киянин, раніше судимий за зберігання наркотиків.

Як повідомили в прес-службі Нацполіціі, під час санкціонованих обшуків за місцем їхнього проживання поліцейські вилучили речові докази – автомобіль, інструменти і частину грошей.

Підрив відділення банку в Києві: з'явилися нові подробиці і фото
Підрив відділення банку в Києві: з'явилися нові подробиці і фото
Підрив відділення банку в Києві: з'явилися нові подробиці і фото
Підрив відділення банку в Києві: з'явилися нові подробиці і фото

Затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочинів, їм готуються обрати запобіжний захід.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) і ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до десяти років позбавлення волі.

Підрив відділення банку в Києві: з'явилися нові подробиці і фото
Підрив відділення банку в Києві: з'явилися нові подробиці і фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпровському районі Києва по вул. Ентузіастів, 11, в ніч на 30 листопада зловмисники підірвали банкомат, скориставшись газо-повітряною сумішшю. Вони забрали касети з грошима і втекли на автомобілі. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

Після вибуху банкомату купюри розкидало по всій вулиці. Глава правління Ощадбанку Андрій Пишний заявив, що сума вкрадених коштів близько 250 тис. грн, а збитки від вибуху обчислюються мільйонами.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Павло Заяц
Теми
Новини Києва та Київської області Кримінал
Місце
Україна Київ
Теги
поліція Національна поліція України "Ощадбанк"
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