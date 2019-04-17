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/Кримінал

Вибух авто розвідника у Києві: виконавець з Росії раптово "ожив". Відео

10.2тЧитати матеріал російською

Служба безпеки України заявила про причетність російського ФСБ до підриву авто українського розвідника Кирила Буданова в Києві.

Спецслужби встановили особу "закладника" вибухового пристрою – це росіянин Олексій Комаричев, котрий діяв за наказом ФСБ. Таку інформацію на брифінгу в Києві 17 квітня оприлюднив глава СБУ Василь Грицак (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

"4 квітня 2019 року під час спроби закладення вибухового пристрою під автомобіль українського військового розвідника трапився самопідрив. У результаті виконавець, він же керівник російської диверсійно-терористичної групи, отримав важкі тілесні ушкодження", – пояснив Грицак.

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Глава СБУ також заявив, що виконавець невдалої спроби вибуху, Олексій Комаричев, залишився живий, хоч і перебуває у важкому стані. У день події Генеральна прокуратура України заявляла, що зловмисник, не приходячи до тями, помер у лікарні.

"Він заарештований і перебуває в лікарні", – уточнив Грицак.

Глава СБУ підкреслив, що ця спроба теракту, як і вибух авто полковника Максима Шаповала, заступником якого був Буданов, була зроблена однією диверсійною групою РФ.

Місце вибуху

Місце вибуху

"Це були спільні операції ФСБ і військової розвідки Росії", – повідомив Грицак.

Місце вибуху

Місце вибуху

Як писав OBOZREVATEL:

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
Сподіваюсь, що тепер всім зрозуміло, чому треба було перед виборами ПОВНІСТЮ заборонити в"їзд КАКцапів в Україну. Мабуть, і не тільки перед виборами, але і після, тобто взагалі перекрити потік російських терористів в Україну!
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Loginov Maxim
Loginov Maxim
Нормально - для кастрюлеголовых и такая клюква прохиляет )))
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васильевич василий
васильевич василий
Вранье . Грицак уже факи показывает из Барселоны
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