Вибух авто розвідника у Києві: виконавець з Росії раптово "ожив". Відео

Служба безпеки України заявила про причетність російського ФСБ до підриву авто українського розвідника Кирила Буданова в Києві.

Спецслужби встановили особу "закладника" вибухового пристрою – це росіянин Олексій Комаричев, котрий діяв за наказом ФСБ. Таку інформацію на брифінгу в Києві 17 квітня оприлюднив глава СБУ Василь Грицак (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

"4 квітня 2019 року під час спроби закладення вибухового пристрою під автомобіль українського військового розвідника трапився самопідрив. У результаті виконавець, він же керівник російської диверсійно-терористичної групи, отримав важкі тілесні ушкодження", – пояснив Грицак.

Глава СБУ також заявив, що виконавець невдалої спроби вибуху, Олексій Комаричев, залишився живий, хоч і перебуває у важкому стані. У день події Генеральна прокуратура України заявляла, що зловмисник, не приходячи до тями, помер у лікарні.

"Він заарештований і перебуває в лікарні", – уточнив Грицак.

Глава СБУ підкреслив, що ця спроба теракту, як і вибух авто полковника Максима Шаповала, заступником якого був Буданов, була зроблена однією диверсійною групою РФ.

Місце вибуху

"Це були спільні операції ФСБ і військової розвідки Росії", – повідомив Грицак.

Місце вибуху

Як писав OBOZREVATEL:

У ніч на 4 квітня на Теремках у Києві, на вулиці Академіка Вільямса, 5, вибухнув автомобіль Chevrolet Epica. На відео потрапив момент вибуху.

Власником підірваного автомобіля в Києві виявився український розвідник-офіцер, який брав участь в Операції Об'єднаних сил.

Вибух автомобіля українського розвідника в Києві кваліфікували як спробу теракту.

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