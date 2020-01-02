Підпалюють, якщо не заплатити: ринок на Троєщині "захопила" озброєна банда. Відео

У Києві на базарі Троєщини орудує банда вимагачів, яка шляхом шантажу "вибиває данину" з власників крамниць.

Як сказано в сюжеті ТСН, зловмисники вимагають по 10 тисяч доларів з кожної точки "за спокій".

Тим, хто відмовляється платити бандитам, надсилають смс-повідомлення з погрозами. Також з метою залякування "неслухняних" на ринку вже встигли спалити кілька павільйонів і обстріляти вітрини.

В листування зі своїми жертвами зловмисники стверджують, що вже чотири місяці "тримають" цей ринок. "Десять тисяч доларів в місяць, і це все скінчиться", – вимагають вони.

Камери відеоспостереження зафіксували, як в передноворічну ніч четверо озброєних хлопців під прикриттям димової шашки залили запальною сумішшю вітрини і закидали їх гранатами. Коли їх помітили і викликали поліцію, зловмисники почали розбігатися, але по дорозі розстрілювали торгові ряди з пістолетів і автомата. Очевидці кажуть, що "це як в Чикаго, як у фільмах про 30-ті роки".

У Києві банда "захопила" ринок на Троєщині скріншот

У Києві банда "захопила" ринок на Троєщині скріншот

У Києві банда "захопила" ринок на Троєщині скріншот

У Києві банда "захопила" ринок на Троєщині скріншот

Як писав OBOZREVATEL, в Україні розкрили новий спосіб обману, яким шахраї користувалися вже два роки. Граючи на емоціях довірливих родичів, вони виманювали гроші і ховалися.

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