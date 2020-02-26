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26 лютого • оновлено в 22:53
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Підозрюють у вбивстві: в Києві розшукують Антона Чистякова. Фото

2.1т
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У Києві розшукують Антона Чистякова, який підозрюється у вбивстві

Як повідомив "Київ оперативний" в Facebook, 23 січня на Борщагівці з 14 колото-різаними ранами було знайдено тіло чоловіка.

"У ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вбивства може бути причетний уродженець Криму, житель Києва – Чистяков Антон Олександрович, 1991 року народження", – сказано в заяві.

Суд раніше виніс дозвіл на затримання, проте розшукати чоловіка поки не можуть. Всіх, хто володіє інформацією про нього, просять негайно повідомляти в поліцію на умовах анонімності.

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Чистяков Антон

Чистяков Антон

Як писав OBOZREVATEL, недавно в Києві в підвалі виявили двох чоловіків, які не подавали ознак життя. Один з них вже був мертвий, але другого вдалося врятувати.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Київ
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