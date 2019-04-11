Підозрюють поліцейського: нові деталі у справі про вбивство ювеліра у Києві

У Києві на місці вбивства ювеліра Сергія Кисельова були вкрадені пістолет і відеореєстратор. У цьому підозрюють поліцейського Дніпровського райвідділу.

Державне бюро розслідувань зареєструвало стосовно правоохоронця кримінальне провадження, пишуть "Українські новини" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"5 березня в період часу з 12:00 до 14:00 працівник Дніпровського райвідділу поліції, перебуваючи на місці вбивства Кисельова, таємно викрав майно потерпілого, а саме предмет, схожий на ручну нарізну вогнепальну зброю (пістолет)", — йдеться у матеріалах слідства.

Убитий Сергій Кисельов Скріншот відео

В автомобілі підозрюваного у крадіжці виявили пістолет "Форт-12" і патрони до нього, а також відеореєстратор.

Як писав OBOZREVATEL, 5 березня невідомі застрелили знаного підприємця-ювеліра Сергія Кисельова. Вважається, що Кисельов був свідком у гучній справі "діамантових прокурорів".

У ГПУ, однак, заявили, що жодного відношення до розслідування цієї справи Сергій Кисельов не має.

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